Beefbar est un restaurant haut de gamme à thématique de viande originaire de Monte-Carlo et présent à Moscou, au Luxembourg et bientôt à Mexico City ainsi qu'au Qatar.



Après avoir mis en place les outils de gestion et de soutien d'un réseau de franchise, mon objectif est maintenant de développer l'enseigne dans les plus beaux quartiers des plus belles villes du monde.



www.beefbar.com