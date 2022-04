Antoine LANCESTRE

Triple expérience:



CONSULTANT

plusieurs cabinets et 20 ans d'expériences du ocnseil

aujourd'hui co créateur de PROJECTIF CONSEILS

cabinet généraliste avec références solides dans quatre domaines:

ACCOMPAGNEMENT STRATEGIE/ EVALUATION DES POLITIQUES /MGT COMPETENCES /QUALITE ACCUEIL



FORMATEUR

grands domaines MGT GRH et RH

classiques (ex:conduite de réunion) nouveaux (ex:gestion des situation d'accueil difficiles )créees à la demande et selon compétences (la décision, MGT d'une équipe etc..)



PROFESSEUR ASSOCIE

Université de ROUEN en psychologie du travail

ESC Rouen (développement personnel, filiére entrepreneurs)

autres écoles de commence ou IAE



Mes compétences :

Accueil

Analyse Transactionnelle

Conduite de réunions

Enseignement

Evaluation de politiques publiques

GRH

Management

Management d'une équipe

MBTI

Politiques publiques

Stratégie