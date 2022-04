Arnaud THOMAS

Direction Régionale, ou Direction de Centre de profit,

20 ans d'expérience de management d'équipes de 20 à 150 personnes, en magasins ou sur des établissements distants



Mon objectif est de développer le chiffre d’affaire et la rentabilité en animant des équipes tournées vers la satisfaction client au travers de 3 expertises :

• Management de centre de profits et ventes de services associés

• Développement Commercial et optimisation de la satisfaction client

• Gestion de P&L et optimisation de KPI



J'ai développé ces compétences dans des environnements variés :

• 9 ans de Direction de centre de Profit dans l’univers maison chez CONFORAMA

• 7 ans de Direction régionale multicanal dans la mode et l’univers maison chez LA REDOUTE

• 6 ans de Responsabilité opérationnelle dans différents univers luxe de la mode et de la maison au PRINTEMPS



Définir, objectifs, piloter l'excellence opérationnelle, merchandising, techniques de vente, service, gestion des stocks et administrative, budget, résultat d’exploitation, management de projets (2 ans)



Mes compétences :

Leadership

Management

Réseau

E-commerce

Décoration

Mode