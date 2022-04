Arnauld DE BORREDON

Il est Marié, père de 5 enfants, diplômé d’études supérieures de Droit à Paris X, CAPA, INSEAD International Management Training, Officier de réserve.

***

Sa carrière a été essentiellement consacrée aux Ressources Humaines.



Son premier poste, dans le groupe Roussel Uclaf, a été de prendre en charge la responsabilité du contentieux social du groupe. Il est rapidement appelé comme expert en droit social auprès du Directeur Général puis du Président du groupe, avant d’être nommé Directeur des Ressources Humaines de la division Agrovétérinaire aux effectifs de 2 500 personnes.



Le groupe Hoechst Schering Agrevo en France le nomme Directeur des Ressources Humaines. Il conduit une politique d’adaptation constante de la structure du personnel par la gestion prévisionnelle de l’emploi assortie d’opportunités de carrières, à l’occasion des nombreuses restructurations et des plans sociaux successifs jusqu’à l’absorption du groupe par Rhône Poulenc Agro qui devient Aventis CropSciences.



Il quitte Aventis CropSciences pour le cabinet Euromedica, Executive Search, qui lui confie la tâche de responsable du développement France de ses activités.



Il rejoint ensuite la société Ethypharm, laboratoire de « libération contrôlée » de molécules, comme Directeur des Ressources Humaines du groupe.



Dans ce cadre, il conduit une politique active et indispensable de réduction des effectifs qui passent de 1 100 à 700 personnes.



Les nombreuses responsabilités qui sont les siennes le font procéder à un licenciement collectif en Inde, à fermer l’Italie, le Brésil et l’Espagne avant de redimensionner les 3 usines du groupe en France ainsi que les fonctions support et le siège Administratif.



***

Ses compétences se situent essentiellement dans la mise en place de nouvelles organisations au sein de sociétés industrielles de recherche et développement ou de services, mais également pour des sociétés de produits grand public ou de vente par l’intermédiaire de distributeurs.



L’ensemble de son expérience lui permet aujourd’hui d’accompagner ces sociétés dans l’adaptation de leurs structures à l’évolution de leur marché, au développement de leurs activités ainsi qu’à la mise en place de la gestion prévisionnelle de leurs effectifs.



L’essentiel de son message consiste à donner du sens à la vie professionnelle des salariés en développant un dialogue social efficace par l’écoute et la reformulation.



Dans le cadre de la formation professionnelle, il intervient dans la gestion des relations sociales, la santé et la sécurité.



Plus spécifiquement, il accompagne les cadres dans l’identification de leurs actions et la prévision de leurs évolutions.



Membre de L’ANDCP, il est co-Président d’un groupe de la région parisienne, où il est notamment en charge du développement de l’emploi des seniors.

****



Mes compétences :

Manager

Manager de transition

Ressources humaines