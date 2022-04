Béatrice VERRIELE

Totalement autodidacte dans le métier de l'hotellerie restauration, j'ai gravi les échelons dans une seule et même société mais dans des établissements différents ce qui m'a permis de maitriser le métier de directrice. Mobile géographiquement avec une préférence pour l'ouest de la France, curieuse d'apprendre et toujours à la recherche de nouveaux challenges, je me tiens à votre disposition.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Comptabilité générale

Yield management

Suivi de projet

Outils informatiques

Gestion de compte d'exploitation

Logiciel de réservation opéra