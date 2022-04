Après un Bac scientifique et un DEA en Sciences Économiques, Béchir MEZNI démarre sa carrière à l'institut H2O en tant que Chargé d'Études où il met en pratique ses compétences en statistiques et en modélisation et prend connaissance des problématiques marketing des entreprises et des solutions associées.



Il quitte l'institut en 1998 après avoir développé les dispositifs de recueil et de traitement de l'information grâce à l'automatisation des procédures.



Après deux ans de collaboration en freelance avec plusieurs sociétés d'études et de sondages, il rejoint MEDIATEL, filiale du groupe Hays Certiex, acquise en 2003 par B2S Group.



Assez rapidement il endosse la double fonction de Manager du département Études (13 collaborateurs) et de Responsable du développement : restructuration de l'offre et acquisition de grands comptes (Cegetel, TPS Télévision par satellite, AOL-Compuserve, La Poste, Renaut, Toyota, etc.)



Fin 2005, appelé par l'aventure, il quitte B2S Group, pour cofonder Eurokanti qu'il anime jusqu'en 2011. Société de collecte et de traitement de l'information lowcost dont 60% de l'activité se déroule en Offshore.



L'été 2011, il quitte le monde des études et des data pour se consacrer à la création d'une plateforme offshore de télévente de produits d'assurance au profit de Vivassurance appartenant à son ami et mentor Jean-Jacques Doucet.



Mission accomplie, il entreprend des missions de consultant en Relation Client (call center) et de veille stratégique (Array ) jusqu'en 2014. Il rejoint ensuite l'Institut Français de Formation en Énergétique (IFFEN), en tant que Responsable du développement. Il met en œuvre une nouvelle force de vente. Il multiplie les actions pour développer la notoriété de l'institut : salons, JPO, expositions, etc. Il tisse des partenariats avec des organismes publics et privés. Mais se charge également de l'aspect pédagogique : certifications et agréments pour lancer de nouvelles offres de formation.



De ce parcours, Béchir MEZNI a consolidé sa passion pour la communication, le développement et les partenariats.



Il se définit lui-même comme Responsable du développement et des partenariats.



Tél : 06 63 21 85 82 - Mail : bechir@mybackpages.fr



Mes compétences :

Audit qualité

Communication

Test

Service client

Amiante

Formation professionnelle

Efficacité énergétique

Energies renouvelables

Génie climatique