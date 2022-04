Bélard DIDIER

Autodidacte, black Belt six Sigma, les qualités qui me caractérisent sont la rigueur, l'autonomie, l'esprit d'analyse, la gestion de budget, un management à dimensions humaines et l'amélioration permanente des situations existantes.



Mes compétences :

Kaizen

Lean Six Sigma

Black Belt Lean 6 sigma

Lean process mapping

Qualité produit

Coordinateur de production

AMDEC

Amélioration continue

Gestion de projet