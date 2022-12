Responsable et ambitieux avec une belle qualité d’être, doté d’une grande capacité relationnelle, je fédère et entraine mon équipe sur une vision qui a du sens par la maîtrise d’une bonne dynamique collective visant et contribuant à l’épanouissement des collaborateurs pour atteindre voire dépasser les objectifs.



Mes compétences :

Management

Service Desk