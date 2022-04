Benoit PINEAU

Depuis Avr 06

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT DES VENTES PROFESSIONNELLES NATIONALES

FRANCE TELECOM / DIRECTION COMMERCIALE FRANCE / DIRECTION MARCHÉ PROFESSIONNELS



- Pilotage des ventes nationales sur le marché des professionnels : réalisation et suivi du tableau de bord national / benchmark résultats agences ; lancement d’opérations nationales correctrices

- Animation de directeurs de marché professionnels

- Gestion de projets / expérimentations



Nov. 04 - Mar 06

RESPONSABLE RÉGIONAL MARKETING (PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE)

FRANCE TELECOM / DIRECTION SUPPORT MARKETING



- Porteur de la stratégie marketing en région (plan marketing opérationnel, lancements de produits) auprès des directeurs et responsables marketing

- Animation du réseau marketing régional

- Mise en place et coordination de campagnes de communication et de marketing opérationnel, en surpression locale. Budget annuel géré : 200 K€

- Réalisation d’études géomarketing



Nov. 01 – Oct. 04

RESPONSABLE MARKETING OPERATIONNEL / MARCHÉ INTERNET

FRANCE TELECOM / AGENCE COMMERCIALE DE PARIS



- Définition, élaboration et développement de la stratégie marketing pour les produits Wanadoo (eXtense/Intégrales) sur le marché résidentiel parisien

- Lancement, suivi et développement commercial des produits

- Développement et coordination des campagnes de marketing relationnel (e-mailing, mailing, télémarketing, partenariats, challenges vendeurs). Budget annuel géré : 900 K€.

- Coordinateur du projet « Développement des Usages Internet »

- Etudes et benchmark sur le marché parisien



Juil. 00 - Sept. 01

CONSULTANT MARKETING

ALTERNIS (SSII)



- Conseil en avant-vente, élaboration des propositions commerciales

- Conseil et vente de solutions Internet/Intranet/Extranet

- Développement d’un réseau de partenaires (ventes indirectes)



Mes compétences :

COMMERCE

Marketing

Telecom