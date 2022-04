Benoit ROBART

Formation théorique et pratique en Architecture & Aéronautique. Emplois de load-master et de flight-dispatcher pratiqués sur ROISSY -CDG / expérience de la supervision de la gestion d'équipe en temps réel / gestion du stress et des décisions rapides / remise à niveau constant dans les deux disciplines. usage professionnel de l 'anglais aéronautique et de divers systèmes d"exploitation informatique.

Ayant quitté le groupe Europe-Handling j'ai effectué des remises à niveau en Anglais en CAO-DAO et en Architecture.

Prochaine étape emploi dans le domaine du design industriel et de celui de l'image.



Mes compétences :

Microsoft Word

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Microsoft PowerPoint

weight and balance

Managed different teams of service and organisati