Bérénice HÉLOU

Actuellement chargée de gamme/market specialist, mon goût prononcé pour le marketing, mon adaptabilité et mon envie de satisfaire le client me permettent de contribuer au développement des gammes menuiserie de Castorama France.

Fiable et empathique, japprécie le travail d'équipe et la gestion de projets.



Toujours prête à redoubler d'efforts et à relever de nouveaux challenges, mon objectif professionnel est de devenir chef de produit.



#marketing #stratégie #chefdeproduit #produit #relationclient #communication



Mes compétences :

Marketing

Webmarketing

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Communication

Stratégie