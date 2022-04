Blandine ARNAULD

Ingénieure diplômée de l'Institut Supérieur d'Agriculture de Lille, je suis spécialisée en Nutrition Santé et Recherche&Développement en Agroalimentaire et Agro-industries.



Durant mon parcours, j’ai pu me perfectionner dans des domaines scientifiques et techniques notamment en génie des procédés, innovation, formulation et caractérisation des aliments.

Je suis actuellement à la recherche d'une opportunité de carrière en R&D, dans la gestion de projets de développement de produits à vocation santé.



Sachant faire preuve d’autonomie et d’initiative, je sais mener des projets de développement tant sur des produits que sur des concepts, de manière consciencieuse et appliquée, tout en déployant la stratégie de communication appropriée. J’apprécie particulièrement le travail en équipe et sur le terrain et suis capable de m’adapter à tout environnement professionnel. J’aime partager ce qui me plait et défendre des causes justes.

De nature déterminée et persévérante, je sais que c’est dans une approche destinée à soutenir une alimentation saine et de qualité, basée sur le respect des territoires et de l'environnement, que j'envisage de mettre à profit mes connaissances et compétences.



Adepte des sports de montagne par ailleurs, c'est autour des régions offrant un tel environnement que je privilégie mes recherches.



Je suis disponible pour échanger sur d’autres points et remercie les entreprises qui m’accorderont leur confiance et me donneront l’opportunité de construire mon projet professionnel.



Mes compétences :

Développement produit

Gestion de projet

Nutrition

Santé

Relationnel

Agroalimentaire

Innovation