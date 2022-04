Blandine COMTE-GOUILLER

Passionnée par le secteur de la formation professionnelle dans lequel j'évolue depuis 5 ans.



Chargée de mission au sein du Groupe IGS, j'apporte mon soutien en interne aux directeurs,directeurs d'activités, directeurs d'écoles et suis en relation à l'externe avec les collecteurs, les prescripteurs.



Le groupe IGS Formation Continue propose des programmes de formation adaptés à la situation professionnelle de chacun: programmes executive, formations à temps plein, VAE, formations courtes et formations sur mesure/université d'entreprise.

Nos domaines d'intervention: ressources humaines, développement commercial, management, informatique professionnelle (mais aussi métiers de l'assurance via Formassurance)



Retrouvez nos formations sur notre site internet : http://www.formationcontinue.groupe-igs.fr