Blandine PERROT

Mes domaines de compétences : la Démarche Processus, la Gestion du Risque Financier Client BtoC, la Gestion et le Pilotage de projets, le Management direct et transversal et l'Amélioration Continue.



Mes atouts : l'adaptabilité, un sens client aigu, la curiosité, le goût de l'analyse et du résultat, le sens de l'organisation.



Mes compétences :

Recouvrement

Process

Management opérationnel

Relations clients

Animation de formations

Amélioration continue

Analyser et améliorer les performances

Community management

Recouvrement amiable

Gestion de projets

Recouvrement BtoC

Analyse de risque

Gestion des process

Management

Gestion du risque

Optimisation des process

Lean Six Sigma