Brigitte NICOLAI

Manager d'activités retail, distribution, marketing, commerciale BtB et BtC, relation client, CRM, stratégie marché et multi-canal, j'aime développer les marchés, les business et les équipes.

Très engagée dans la relation avec les autres; clients, collègues, collaborateurs, je suis un manager à fort leadership. passionnée par le développement de business, la satisfaction des clients. Avec le goût du challenge et des expériences de transformation.

Parallèlement à ces défis business/clients, je m'intéresse aussi au développement et à l'animation directe ou collaborative d'équipes et aux réseaux féminins.

Je démarre un MBA santé à Dauphine en mars (3 jours par mois).



Direction de Business, de centre de profit, DG de filiale.

Mes compétences

1 Direction d'activités de bout en bout avec une composante marketing, commerciale, financière, gestion de base clients.

2 Animation de forces e vente (BtB et BtC) et de réseaux de distribution (grossistes, mandataires, franchises, succursales), Télévente.

3 Spécialiste de la gestion et des négociations avec différents modes de distributeurs. Gestion de relations contractuelles complexes (commissionnement, contrats, contentieux, négociations).

4 Marketing d'offres, de services, de produits. Marketing d'acquisition, de fidélisation. Organisation de campagnes promotionnelles, de conquête de prospects, de rétention, d'up-selling de cross-selle et de trade-marketing.

5 Management de grosses équipes (plus de 1000 collaborateurs) et de projets RH; une école de vente, un réseau féminin, l'animation d'IRPs.

6 Expertise dans la stratégie relation client en particulier des multi-contacts; appels, chats, mails, courriers, formulaires, self-care et le montage de service client.

7 Connaissance des clientèles grand-public et pro.