Brigitte PESON-DELATTRE

J'ai pu exercer ma capacité d'adaptation en étendant mon expertise, au fil des années, à l'ensemble des domaines RH de même qu'en accompagnant, sur un plan social, les mutations organisationnelles et géographiques de l'entreprise,

En conjuguant force de persuasion et combativité dans les relations sociales, j'assure depuis de nombreuses années la signature régulière d'accords d'entreprise gagnant-gagnant,

Enfin, en combinant rigueur et sens de l'organisation, j'ai accompagné la stratégie d'entreprise et mené à bien une fusion complexe dans un environnement multi-sites au sein d'un Groupe international.



Mes compétences :

Relations sociales négociations

Recrutements collaborateurs

Management d'équipe

Rémunération : enquête salaires

Tableaux de bord sociaux

Plan de formation de l'entreprise