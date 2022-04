Bruno BAERT

Pratiquant l'hôtellerie depuis le début de ma carrière professionnelle en 1976 et ayant une grande expérience dans différents départements, opérationnels et fonctionnels. Je peux vous assister pour toutes réalisations et aide financière, Comptable et études en développement informatique.



1. Etude des besoins en développement ou renouvellement de logiciel informatique.

2. Formation à l’utilisation de la bureautique, (Outlook, Word, Excel ; PowerPoint)

3. Gestion des règlements clients; systèmes de paiements électroniques.

4. Audit et contrôle des procédures internes du service financier

5. Analyse des résultats, financiers

6. Démarchage pour le service commercial

7. Gestion de projet



Les données ci-dessus reprennent une partie des compétences obtenues et des postes que j’ai occupés, avec en plus des connaissances acquises lors de missions sporadiques.