Carine SINET

Ingénieure agroalimentaire INSFA, spécialisation Sciences des Aliments et des Procédés Industriels, je suis attirée par les métiers de la Recherche & du Développement.



Cette passion pour la R&D, j'ai eut l'occasion de la mettre en œuvre au travers de mes différentes expériences. Que ce soit au sein d'organismes de recherche ou dans les équipes R&D d'entreprises agroalimentaires, l'envie d'innover, d'apprendre et de concrétiser mes idées est la même.



Je suis actuellement en poste au sein de l'équipe R&D de la branche Produits Ultra Frais du groupe Lactalis. Les recherches et développements de cette entité portent principalement sur les produits laitiers et les desserts pâtissiers.



Mes compétences :

Chef de projet