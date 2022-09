Sophie CHEVER

J’ai travaillé en tant qu’ingénieure à l’INRA UMR STLO pendant plus de 4 ans. Ce laboratoire de recherche spécialisé en lait et produits laitiers m’a permis d’intégrer différents projets de recherche appliquée et de développement de produits toujours en étroite collaboration avec des industriels.



Ma position de chef de projet m’a permis de coordonner ces projets et de développer mes connaissances en nutrition infantile, physico-chimie du lait, microstructure des produits laitiers et procédés industriels dans le domaine laitier.







Mes compétences :

Analyse sensorielle

Formulation

Lait

Nutrition

Nutrition infantile

Produits Laitiers

Recherche

Agroalimentaire

R&D