Catherine HOUEIX

Je vous propose mon expertise de remise à niveau en français et vous prépare aux concours et aux formations certifiantes.

Je possède une expérience au GRETA de Caen comme formatrice pour adultes à la préparation au concours d'aide-soignants, matière français.

J'offre aux salariés d'entreprises la possibilité de se remettre à niveau en orthographe, en grammaire et en expression écrite.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Audit

Promotion