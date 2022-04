Catherine LOISNEL

Je suis Responsable RH et Paie

Expérience opérationnelle et fonction Groupe multi-sites - 200 à 350 salariés –

▫ Activités Industrielles (metallurgie, beauté, Médicale, Infrastructures routières, syntec, BTP)

- Gestion et supervision de la paie en totalite, charges sociales, DADS,NAO , gestion du tes de travail

▫ Gestion économique et sociale du personnel, conduite des négociations,

▫ Élaboration de politiques sociales, accompagnement des cadres.

-Supervision de la paie et l'administration du personnel



Certification Juriste d entreprise

MASTER RH

Certification droit social, certification paie

BTS CGO



Mes compétences :

Droit social

Management

Formation