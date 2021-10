Cécilia CHOLLET

Après 20 ans d'expérience en ressources humaines au sein d'entreprises internationales appartenant à des secteurs à fortes contraintes économiques, jai pu aborder lensemble des aspects de la fonction RH :

- recrutement,

- gestion des emplois et compétences,

- formation,

- pilotage des rémunérations,

- contentieux,

- relations sociales,

- gestion de crise,

- conduite de changement,

- communication interne,

- mise en place de projets numériques, de nouvelles pratiques digitales,

- management déquipe ressources humaines (depuis 2006, jusquà 8 personnes).



J'ai choisi de me spécialiser professionnellement.



Admise au CRFPA de la Haute école des avocats conseils (HEDAC), j'ai travaillé 15 mois en cabinet d'avocats spécialisé en droit social et obtenu le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) fin septembre 2021.



Mes compétences s'articulent autour de 5 axes :

- Pilotage juridique des changement d'organisation,

- Conduite des contentieux et des négociations collectives ou individuelles,

- Définition et pilotage de la politique de rémunération et des avantages sociaux,

- Management des relations avec les acteurs institutionnels : DREETS, CARSAT, médecine du travail, CRAM, branches professionnelles (expérience acquise au sein de commissions sociales),