Célestin BILLET

Après avoir un obtenu un diplôme d'ingénieur en mécanique, j'ai suivi une formation aux technologies Mainframe avec SOPRA GROUP. J'ai travaillé sur diverses missions dans les secteurs de la banque, de l'assurance et du crédit. Je fais du développement, de l'analyse, j'ai déjà géré une équipe de développeurs et formé de nouveaux arrivants.



Je suis passionné de musique, je pratique le piano et les percussions et je joue dans différents ensembles (classique, jazz,...). J'aime lire, écrire et jouer à des jeux de sociétés.



Mes compétences :

Maple

Catia

Solidworks

COBOL

Matlab

JCL /MVS

Internet

Microsoft office

JCL

DB2

CICS/ESA

Pro/ENGINEER

Patran

Microsoft C-SHARP

Fluent

C++

C Programming Language