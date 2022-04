Celia KHEMISSI

Diplomée BAC+5 dans les ressources humaines, je bénéficie de 3 expériences professionnelles significatives avec une vision siège et opérationnelle.



Dans le cadre de mes différentes missions, j’ai occupé des fonctions touchant au domaine du recrutement, de la formation, du maintien dans l’emploi et de la politique alternance.



Les résultats attendus au sein de ces grands groupes ont nécessairement exigé de ma part de la polyvalence, des capacités d’autonomie et un esprit d’équipe.



Aujourd'hui,je souhaite m’investir pleinement au sein d'une entreprise et apporter mes compétences pluridisciplinaires dans le domaine des Ressources Humaines en impulsant un esprit entreprenant et partager des outils qui concourent à l’atteinte de vos objectifs.