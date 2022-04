Celine 0771169461 GRISON

J'aime le contact, les échanges humains et je crois qu'il est nécessaire pour faire ce métier, d'avoir ses qualitées.

Ce qui me caractériserai, ma Détermination mon cotée battant malgré toutes épreuves, le goût des échanges, l’amitiée, le partage, l’esprit d’équipe, la volonté de réussir et d'aller de l'avant ....



Mes compétences :



12 ans d’expériences qui ont affirmés et renforcés mes compétences professionnelles dans un grand groupe, leader sur son marché ;



Maitrise des différentes techniques de vente face aux acteurs du secteur et application et suivie des accords-cadre ;



Constitution et planification d'une stratégie de fidélisation ;



Création et réalisation de plans d'actions commerciales;



Gestion des appels d’offres ;



Lobbying auprès de groupements d'achats;



Sens du relationnel et écoute des interlocuteurs dans un environnement B to B ;



Développement et rentabilitée du portefeuille clients grâce à mon volontarisme et ma détermination.



Mes ambitions, un poste grand compte pour pouvoir m'impliquer d'avantages dans les résultats d'une l'entreprise, avoir un challenge permanent de haut niveau et partager tous le jours cette envie de réussir et de gagner main dans la main avec mes partenaires.



Connaissance des centrales d achats

Commercial

B2B

Referencements

Accords cadee

Stratégie commerciale

Chiffrage personnalisé

Gestion

Relationnel

Appels d'offres

art de la table

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware