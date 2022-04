Celine BALANCA

J'ai plus d'une douzaine d'années d'expériences dans le domaine de la gestion de projet humanitaire.



Au cours de mes expériences, j'ai développé et confirmé trois compétences professionnelles particulières :



- La créativité et l'innovation : cette capacité me permet d'imaginer et de développer des initiatives au plus près des besoins des acteurs de terrain, avec le soucis de l’amélioration permanente des actions menées. Pour Terre des hommes au Maroc, avec le directeur pays, j'ai défini, mis en place et assuré le démarrage d'un nouveau projet en santé maternelle néonatale et infantile pour les femmes et les enfants marocains et migrants.



- L'organisation et la gestion de projet : ma formation initiale en droit (Bac +5), les formations continues et mes diverses expériences professionnelles me permettent de piloter et mettre en oeuvre différents types de projet. Pour Caritas Maroc, j'ai eu a assurer la gestion, le suivi et l'évaluation du projet "migrant". J'ai piloté ce projet pendant plus de deux ans en assurant le renouvellement des financements (multi-bailleurs) et en réajustement le programme au fur et à mesure.



- Le leadership : cette capacité d'animation et de fédération des acteurs et des équipes de projet (bénévoles et salariés) autour d'une même mission. J'ai notamment développé et coordonné une "plateforme pour les femmes et les enfants migrants victimes de violences sexuelles" en 2009 au Maroc. Les différents acteurs "migration" ont ainsi pu échanger sur leurs pratiques et coordonner leurs actions pour mettre en place un système de prise en charge global unique.



Je suis animée par des valeurs et des convictions profondes qui me permettent de m'investir pleinement dans un projet à dimension humaine. J'aime relever des défis pour faire évoluer les choses au service de l'humanité. J'aime travailler en équipe, mobiliser et impliquer autour de moi toutes les personnes qui participent au projet et sais travailler dans un contexte multiculturel.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Direction générale

Accompagnement social

Management

Conduite de projet

Droit

Accompagnement au changement

Gestion de projet

Développement international

Accompagnement de projet