Céline BERLY (RATTON)

Je travaille dans le groupe Volvo depuis 12 ans avec pour objectif d’améliorer notre excellence opérationnelle. J'ai occupé différents postes au sein de l’informatique : expert technique (UNIX), interface entre les équipes Infrastructures et Applications (SRM) et Qualité & Processus.



Je suis spécialisée dans la gestion de crise, la résolution de problèmes et l'amélioration continue.



Mes compétences :

Certifiée ITIL Fondation en mai 2012

Certifiée Lean Six Sigma (LSS) Green Belt en mars

Animation d'un réseau

coaching

Gestion de Task Force

Anglais courant (score de 900 au TOEIC en 2010)

Certifiée ITIL Service Operation (ITILSO)

Gestion de crise

Leadership