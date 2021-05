Céline TINOT

Communicante stratégique et opérationnelle

Depuis plus de 20 ans, je développe des stratégies de communication adaptées aux enjeux de lentreprise et je mets en œuvre les plans de communication et feuilles de route. Polyvalente, stratégique et opérationnelle, ces années dexpérience au service dentreprises de toutes tailles mont permis de développer les compétences en matière de :

- Stratégie de communication

- Techniques de communication 360° digitales et hors digitales

- Management déquipes

- Accompagnement au changement et gestion de crise

- Gestion de projets

Lexpérience ne suffit pas cependant ! Ce qui est le plus important pour moi cest dapprendre au quotidien. Je me forme, je minforme et jadapte en permanence mes compétences pour apporter la juste vision et construire les outils qui font « mouche ».



La communication au service de la performance pour lentreprise

La quête de performance est au cœur de ma pratique. Quelle soit centrée sur lapport de la communication dans le « business » ou encore sur laccompagnement RH, je mets en œuvre une communication créatrice de valeur.



Ma valeur ajoutée

- Mon savoir-faire est à la fois stratégique et opérationnel...créatif et pragmatique. Des notions qui ne s'opposent pas, pour moi, mais s'accordent...

- Mon savoir-être est tourné vers lHumain

- Je facilite le travail en équipe et la transversalité

- Lécoute est au cœur de ma pratique parce quune bonne communication débute en « écoutant »









