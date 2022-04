Charles-Henri PERRET

En 20 ans d’expérience en finance dans l’Industrie des produits de grande consommation, j'ai:

- appris les différentes facettes du métier finance: contrôle de gestion industriel, reporting, contrôle interne, consolidation, financement, fiscalité, M&A,

- acquis le souci de comprendre le marché de l’entreprise et de faire le lien entre les chiffres de l’entreprise et ce qui se passe autour d’elle,

- appris à manager des équipes finance dans un contexte très international et à travailler en équipe avec les dirigeants de l'entreprise et les représentants de l'actionnaire.

Je souhaite contribuer au développement international d'un groupe industriel et cherche un poste de DAF dans une groupe industriel de taille moyenne.



Mes compétences :

Fiscalité internationale

Contrôle de gestion

Financement d'entreprise

Contrôle interne

Reporting financier

Management

Audit interne

Gestion de trésorerie

Consolidation

Gestion budgétaire

Fusions acquisitions

Gestion de projet