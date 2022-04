Christelle JOUIN

EN RECHERCHE ACTIVE



Les divers actions que j’ai menées tout au long de mon parcours, m'ont permis de développer une vision globale de la fonction RH mais aussi la maitrise de ses aspects administratifs et légaux.



Depuis 2008, j’exerce mes fonctions principalement axées sur les relations sociales et le juridique / contentieux au sein du Groupe Geodis, ce qui m’a permis d’acquérir une maturité dans les relations avec les instances représentatives du personnel.



L'éventail des responsabilités que j'ai assumées au sein de la fonction ressources humaines, et en particulier dans le secteur du transport, m'amènent à rechercher aujourd'hui un poste où je pourrais utiliser mon expérience et mes compétences au sein d’une structure ayant une politique ressources humaines orientée vers une conciliation entre les impératifs économiques et les attentes des collaborateurs.





Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

Gestion de projet

Formation