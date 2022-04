Christelle LETERRIER

- Conseil métier en social CRM et intégration d'outils web (e-reputation, portail web, parcours client, cognos consumer insight, benchmark stratégie réseaux sociaux,...)

- MOA sur la mise en place de referentiel client unique (mdm) et big data (normalisation, dedup, fusion)

- Conseil métier en CRM (siebel, dynamics) et stratégie multi canale (notamment canaux Internet et Mobile)

- Lancement de la transformation Agile sur projet CRM



Au travers des missions réalisées sur ces deux sujets, j ai acquis des competences en :

- maitrise d'ouvrage (ateliers, spécifications,..)

- conduite du changement

- assistance à maîtrise d'ouvrage et utilisateurs

- recettes (stratégie de recette, cahier de tests, exécution, suivi des corrections...)

- méthodologie de projet



Aujourd hui je souhaite clairement continuer de monter en compétence et prendre des responsabilités sur des projets e-CRM. Je cherche des projets qui permettent aussi d'exprimer ma créativité.



Mes compétences :

Conseil

E-reputation

MOA

IBM

Webmarketing

Unica

Ereputation

Digital

Réseaux sociaux

AMOA

Conduite du changement

Gestion de campagnes

Siebel

Gestion de projet

Dynamics

Agilité

Big data