Christophe BELLON

Spécialiste de la gestion hôtelière avec une expérience opérationnelle dans différentes marques hôtelières reconnues (Mercure, Ibis, Best Western, Kyriad Prestige, Kyriad,Château hotels Collection).



Précédemment Directeur Général de plusieurs Etablissements hôteliers à caractère loisirs ou affaires.



Depuis 2006 directeur des Opérations du groupe H de C (Groupe d'hôtels sous franchise Accor, Best Western Louvre Hotels, Château Hotels Collection, Inter hôtel).



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Gestion

Contrôle de gestion

Qualité produit

Rénovation immobilière

Gestion de trésorerie

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Support technique

Audit qualité

Sécurité

Audit

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel