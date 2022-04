Christophe BINDI

Directeur Axess QualitéArray contact@axess-qualite.fr



Un parcours original, passionnant et enrichissant



De formation initiale de chimiste, je me suis spécialisé dans le management de la qualité et de l’environnement avec un DESS (analyse et qualité) obtenu en 1996.



Après une première expérience comme ingénieur qualité au laboratoire d'une grande raffinerie, ayant permis l’accréditation iso 17025 du laboratoire, je suis parti à Brest pour prendre un poste à fortes responsabilités : Responsable Qualité-HACCP du centre d'entraînement des sous-marins nucléaires de Brest.



3 ans plus tard, je devenais chef de la cellule qualité de la Marine nationale pour la région Atlantique. J’étais chargé, avec mon équipe, d’accompagner l’ensemble de nos sites et services dans leur démarche qualité, métrologique, puis environnementale et de systèmes intégrés QSE.



La diversité des secteurs d’activités rencontrés en a fait un poste passionnant : laboratoires, agro-alimentaire, nucléaire, services administratifs, services sociaux, missions embarquées, écoles, hôpitaux, mécanique, logistique, pyrotechnie, armement, construction navale, maintenance, électronique, informatique, télécoms, blanchisserie, habillement, restauration collective, production audio-visuelle, aéronautique, entretien automobile, gestion de parc de véhicules, hydrocarbures...



En parallèle à cette activité, j’ai également obtenu une multiple certification d’auditeur IRCA (iso 9001, 14001...) et mène depuis maintenant 13 ans des audits de certification tierce partie pour le leader mondial de la certification.



L’envie de partager et de transmettre mes connaissances s’est aussi retrouvée à travers de nombreuses activités de formation (plus de 4000 stagiaires formés) et la rédaction de plusieurs ouvrages (édition Afnor).



En 2007, après 12 années de fonctions aussi passionnantes qu’enrichissantes tant sur le plan humain que professionnel, j’avais envie d’un nouveau défit et de créer un cabinet de conseil… et Axess Qualité est né !



Notre créneau : Être un véritable partenaire au service de votre performance.



Axess qualité travaille aussi bien pour des petites structures que pour des administrations (assurance maladie, éducation nationale...) et grands groupes internationaux (AREVA, Bouygues, Lafarge et bien d'autres encore).



L'équipe d'Axess Qualité est à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.



