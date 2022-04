Christophe BOURGEOIS

Bonjour,

20 années d' expérience en management, commerce, gestion et logistique, c' est au contact de mes équipes et du terrain que j' ai acquis mes compétences.

Mes connaissances complétées par une formation bac+5 en logistique, je souhaite intégrer une entreprise pour participer à des projets d'amélioration de processus dans le cadre d'un développement durable.



Mes compétences :

Management

Gestion commerciale

Gestion de projet

Microsoft Excel

Evènementiel et logistique

Microsoft Word

commerce

Microsoft PowerPoint