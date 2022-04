Christophe CHANTRE

Manager déquipe

Pilotage de lactivité avec suivi des indicateurs clés de performance

Planification et dimensionnement des flux

Recrutement pour les Call Center

Formation initiale et continue

Formateur au métier de la relation client par téléphone Inbound and Outbound calls :

(gestion de la frustration, du stress et de la répétitivité, traitement des appels difficiles, appréhension du temps et des priorités, prise de rdv, service client)





Réalisation de modules de formation adaptés au personnel des centres d'appels :

- "GEFRI" : GEstion de la Frustration et de la Répétitivité par l'Improvisation



*** Depuis le 28 mars 2014, je suis maire de la commune de TOULAUD ***



Mes compétences :

Management d'équipe

Pilotage de la performance

Conception-rédaction