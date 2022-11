Cindy MURCIER

Chargé de suivre et coordonner les services supports opérationnels de l entreprise, qualité, sécurité et informatique.

En charge de missions de direction, de projet de bâtiment et de leur mise en service.

Gestion des flottes auto, téléphonie, ..









+10 ans d'expérience dans le domaine de la qualité et de la sécurité en entreprise Agro-alimentaire.



Consultant QSE en IAA

( Audit Tierce partie/ Formation/ Accompagnement/ Externalisation du SQ/ Renfort ponctuel de l'équipe QLT..)





Formations professionnelles:

- HACCP

- Référentiel IFS

- Analyses sensorielles

- Audits première et seconde partie

- Management d'équipe

- ISO 9001 et ISO 14001

- Document unique & Pénibilité au travail.



Mes compétences :

Agrément Sanitaire

Audits

Bio

Certification

Document Unique

FDA

HACCP

IFS

Iso 14001

ISO 22000

ISO 9001

Qualité

Qualité et sécurité

Sécurité