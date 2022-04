20 ans d’expériences marketing/ commercial des produits de grande consommation:

- Forte culture Marques & Produits

- Maîtrise de la relation client multi-support (web, programme CRM, centre appel)

- Capacité à travailler en transversal et en réseau sur des projets multi-compétences et internationaux

- Solide expérience managériale : management direct sur multi-profils et management élargi