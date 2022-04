Claire CHAUMARD PAVAT

Après avoir commencé chez FrieslandCampina en tant que responsable du laboratoire de contrôle qualité sur le site de St Paul en Jarez spécialisé dans la production de crème fouettée sous pression, j'ai eu l'opportunité d'évoluer responsable QHSE du site. Lors de cette prise de poste, j'ai été formée, puis été responsable de la mise en place et du maintien des différents référentiels qualité et sécurité (ISO9001, OHSAS 18001, IFS/BRC, référentiel groupe...), ainsi que de la garantie du respect et du suivi de la conformité des conditions de production et du produit. En septembre 2016, j'ai évolué responsable de production, mon poste actuel, au sein duquel je manage les différentes équipes de production et suis garante de la production dans le respect des impératifs de sécurité, qualité et productivité, tout en contribuant activement à l'amélioration continue des méthodes de travail



Mes compétences :

Analyse sensorielle (panel expert et tests consomm

Techniques de laboratoire

HACCP

Contrôle qualité

Réclamations clients

Suivi des non conformités

Suivi des indices qualité

Entretiens professionnels

Amélioration continue

Évaluation des risques professionnels

Animation d'équipe

Animation de réunions

Audit qualité

Audit interne

Analyser les besoins et définir les objectifs

Management

Microsoft Office

SAP