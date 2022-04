Claire CONSTANTIN/SINIBALDI

Consultante associée

ASCENCIEL

ORGANISME DE CONSEIL ET DE FORMATION SPÉCIALISÉ DANS l'ACCOMPAGNEMENT RH et

L'OPTIMISATION DE LA FONCTION FORMATION



INTERVENTION PRINCIPALE:

- RH (du Diagnostic organisationnel à la mise en œuvre d'une GPEC)

- Management par les compétences

- Législation sociale, droit du travail pour manager

- Prévention des risques professionnels

- Ingénierie de la formation (pédagogique, administrative et financière)

- Stratégie et développement commercial

- Centre de Bilan de compétences AGREE OPACIFS

- Droit de la formation : Offre spécifique « organismes de formation'



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Management

Négociation commerciale

Droit du travail

Développement commercial

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Stratégie commerciale

diagnostic RH

prevention des risques orofessionnels

management par les competences