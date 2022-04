15 années d'expérience en cabinets de conseil, dont sept années comme Knowledge Manager et huit années en tant que consultant au sein du département produits de consommation et distribution. Spécialisé dans la gestion de l'information d'entreprise et la collaboration pour servir l'ensemble des consultants travaillant pour divers clients de l'industrie, à l'échelle mondiale.



Mes compétences :

Knowledge Management

Conseil en management

Réseaux sociaux d'entreprise

Collaboration