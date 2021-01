Cristine GOMES

Jai rejoins le groupe Casino en 2017, afin de travailler pour lEnseigne FRANPRIX, enseigne leader de commerce de proximité du groupe.

Je travaille pour le service des ressources humaine en Qualité de Chargée de Recrutement, pour les magasins MANDARINE et les divers concepts qui en découlent.

Toujours en quête de connaissance pour continuer à me développer et grandir, aujourd'hui je suis à l'écoute de nouvelles opportunités, alors n'hésitez pas à découvrir mon profil et me contactez !



Forte de 14 ans dexpérience dans le management, la gestion, la formation des équipes et managers et le recrutement.

Mes compétences :

Résistance stress

Formation de formateurs

Gestion administrative du personnel

Développement personnel

organisation fonctionnement commercial

Suivi budgétaire

Gestion de stocks

Motivation d'équipe

Management

Haccp

plan opérationnel et marketing

integration personnel

Animation d'équipe

Hygiène

recrutement équipe

Gestion des plannings

Évaluations professionnelles

Gestion Financière & Administration

Plan de formation

Gestion conflits

Contrôle qualité

interim directeur

Organisation du travail

Pointilleuse