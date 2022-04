Cyrille BARTOUILH DE TAILLAC

De formation financière (Contrôle de gestion Dauphine), j’ai plus de 25 ans d'expérience dans les métiers du Contrôle de Gestion, l’analyse de risque client, la gestion des opérations, le marketing, le Commercial dont 22 ans dans des Sociétés de Fianancement captives de constructeur et 14 ans de Direction Générale.



A la fois, dans des environnements internationaux de grands Groupes et de PME rattachées à des Groupes, mon expérience s’étend du secteur Télécom et Informatique (Matra Communication / Nortel) au financement des équipements Télécom (Financière Matra Communication et GE Capital) , informatiques (HP Financial Services) et enfin agricoles (AGCO Finance - Groupe Rabobank pour les marques du Groupe AGCO Massey Ferguson, FENDT et VALTRA).



Ma compétence principale: Structurer, développer et fédérer des équipes orientés résultat avec l'objectif de les faire grandir collectivement et individuellement.



Mes compétences :

Agriculture

Coaching

Crédit bail

Dirigeant

Informatique

Management

Téléphonie

Vente

Conseil

Location

Finance

Fiscalité

Assurance