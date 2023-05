Daniel PUGNET

PUGNET Daniel Etienne Gilbert.



Né en 1949 à Nîmes 30. (Bouillargues)

marié avec Danielle GERBET en 1973.

Deux enfants Éric et Christelle. Quatre petits-enfants.

Habite Sablons 38550, en Isère rhodanienne.



Ancien élèves. Lycée Technique Camargue (lycée Voltaire) section Hôtelière l'ETINCELLE à Nîmes (1963-1966)

Ancien élève. Progressive English Group, Londres



Villes d'activités professionnelles :

Bouc Bel Air, Gréoux les Bains, Marseille, Avignon, Aix en Provence, Macon, Payerne Suisse,Paray le Monial Hautefond, Vitry en Charolais, Nîmes, Fixin-Gevrey Chambertin, Salon de Provence, Rouvray.



Activités bénévoles depuis 2009 à ce jour

*Secrétaire de la CAFDS

*Coordonnateur des activités de la commission extra-municipale de la foire aux dindes Sablons

*chargé de soutien aux professionnels C.H.R. en difficulté.

*Fondateur Président de A.R.P.R.H.O.M.E.S.A.

*Secrétaire du Comité de quartier. Pont de Béraud-Aix en Provence

*Fondateur et Coordinateur d Assist é Form. Collectif professionnel C. H. R. de compétences, et de réflexions.

ActivitésProfessionnelles: (1966 à 2009)

Ansamble Méditerranée (GARIG), Scolarest Compass-Group, S.H.R., Promocash, SOFT formation Marseille, SARL Pugnet-Gerbet "Le Country Club Aixois-Restaurant Traiteur Service", LIVE 003 Ferrara Italie, OMCG Monaco, Relais Bleu, Escatel-le Matefin, Restauration officielle et publique visite de Jean-Paul II en France, SARL Pugnet-Gerbet "Auberge du Pont Guichard-Motel le Delfôtel, Chapuis Traiteur Service", Motel grill le Charolais, Restaurant 4 Pentes, Courte Paille, Hôtel du Roy-René

*« Bonimenteur » Secrétaire de lAncestrale Confrérie de la Foire aux dindes de Sablons en Isère Rhodanienne.

*Président Honoraire Charolais-Brionnais, Fédération Nationale Industrie

Hôtelière.

*Membre d'honneur, Past-Président du club Rotary Aix en Provence "Cézanne"

*Confrérie des Francs-Cacous, "défendre la table Parodienne qui est aussi Charolaise et Bourguignonne"

Echevin, Ambassade de la race Charolaise.