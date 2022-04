De Kermel ASTRID

■ 15 ans dans le secteur de la Relation Client

■ Directrice de Business Unit : gestion des opérations et pilotage budgétaire de 4 centres d'appel en France; 500 personnes

■ Directrice de la Qualité et des Projets Groupe : déploiement démarche qualité; obtention de la certification AFNOR NF345; Mise en œuvre de tous projets client et internes sur sites en France, au Maroc, au Benelux



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Centre d'appel

Direction de projet

Centre d'appels

Service client

Direction qualité

Gestion de la relation client

Relations clients

Back office

ECommerce

Audit

Management