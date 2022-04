Delphine BRU

Ingénieur qualité avec une solide expérience dans le contôle qualité produits et procédés.



Bonne maîtrise en systèmes de management de la qualité, conduite de changement et amélioration continue.



Français et anglais courants.



Après avoir allié un congé parental et une formation longue durée en vue d'approfondir et élargir mes compétences dans le domaine de la qualité, j'aspire à retrouver une activité professionnelle et évoluer dans un environnement de travail dynamique.



Mes compétences :

Audit

conduite de changement

Conseil

Développement durable

Management

Qualité