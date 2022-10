Dimitri GOLLETY

Depuis 2020 Composition, Edition, Production, Diffusion et Promotion

de mes compositions à destination des professionnels

Exploitation d'un catalogue de 40 titres déjà publiés en ligne

--> En recherche de Sponsors et mécènes pour financer

les prochains enregistrements en studio pro avec des

musiciens de 1ier plan.



2017-2020 3 ans de Formation à la Bill Evans Piano Academy



2016-2017 1 an de Formation à l'Ecole ATLA des Musique actuelles



2012 Fondateur de 4 labels pour regrouper mes compositions

CALL OF SWING (Jazz vocal)

HEARTSOURCED (Bossanova L& latin)

DIRECT 2 VIBES (Soul Funk ane RnB)

GOLLD SPECIAL (Pop Rock)

--> Plus d'infos sur http://dimitrigollety.com



2012 Compositeur SACEM (Sté Auteurs Compositeurs Interprètes)



Compétences

Music : Plus de 70 titres déposés à la SACEM + 70 titres à produire sur 2 ans

Business : Auto-entrepreneur (SIRET 839 551 496 00012)

Création, production et diffusion d'enregistrements sonores

MBA Management Entreprises et Entrepreneuriat à l'EM Lyon

Système d'information : Création & Administration de mon site professionnel

http://dimitrigollety.com



Références

Spotify

https://open.spotify.com/playlist/5vPwG0FEH5OKhBWz6JvziZ?si=0064afe6c9f14539



Deezer

https://deezer.page.link/eUAFffpFDSptKSia8



Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCn4SpqIxb_temYduNF-C0SQ