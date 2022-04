Dominique SETTE

Mon parcours dans l'hôtellerie de haut de gamme depuis 1977 à Paris (hôtel Meurice, Hilton, Le Méridien, Nikko, hôtel Balzac) en tant que concierge a développé mon gout du beau et de l'excellence.

Changement de cap en 2002 après une formation à la gestion et management en hôtellerie, complétée par des stages au Grand Hotel Intercontinental et dans le groupe de Forest Hill.

Depuis, j'ai en charge les achats et économats pour l’hôtel Balzac et l’hôtel de Vigny, 2 hotels classés 5 * : passage et suivi des commandes, recherche et mise en concurrence des nouveaux fournisseurs, économat, comptabilité...

2004-2007 : dans le cadre de la rénovation et réouverture de l’hôtel Balzac, implication directe avec les directeurs des opérations.







Mes compétences :

Achats

Tourisme

Hôtellerie de luxe

Gestion des stocks