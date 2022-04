Elsa CAMEL

14 ans d'expérience dans le tourisme et l'hôtellerie milieu et haut de gamme m'ont permis d'acquérir une expertise commerciale solide ainsi qu'une très bonne connaissance des secteurs MICE, Leisure (FIT, tours series, groupes ponctuels), Corporate, Crew et F&B.



Après une pause professionnelle de quelques mois destinée à réfléchir à la 2ème partie de ma carrière, je souhaite m'investir dans un tout nouveau challenge en tant que Business Developer, Responsable ou Directrice Commerciale dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie ou de la gastronomie ou bien dans un poste de Consultante dans le secteur hôtelier.



Mes compétences :

Commercial

Commercial grands comptes

Commerciale

Communication

Conseil

Evénementiel

Grands comptes

MICE

Organisation

Responsable commerciale

Voyages

Développement des ventes

Promotion des ventes

Administration des ventes