Emmanuel MAZÉ

Quelles soient de natures commerciales ou de prestation de services, la réussite des organisations dépendent souvent des mêmes qualités du manager et de son équipe en charge de la conduite du projet.



J’aime pour ma part m’appuyer sur l’écoute permanente de mon environnement de travail, une bonne utilisation des aptitudes et attitudes des collaborateurs avec qui nous partageons notre quotidien et nos décisions.



Plus que notre savoir théorique ou bien acquis au fil des années, c’est la bonne orchestration du savoir qui garantit la performance de notre organisation.



Ajoutez à cela votre capacité à fédérer, donnez du sens et de l’importance à rendre responsable ce que chacun fait, et vous partagez à terme le plaisir de réussir, parfois même à dépasser ce que nous croyions impossible à réaliser.



Les organisations commerciales et opérationnelles que j’ai eu à piloter l’ont été de cette manière… Et je suis certains d’avoir éprouvé durant toute ces années durablement ce mode de fonctionnement.





Mes compétences :

B to C

Leadership

Direction des ventes

Management