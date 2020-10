Responsable Supply Chain avec plus de 15 ans d'expérience acquise dans des groupes pharmaceutiques et de grande consommation.



J'espère que ce site me permettra de partager mes connaissances mais aussi de savoir si mon parcours et mes expériences peuvent intéresser d'autres secteurs d'activité en particulier le e-commerce.



Mes compétences :

Gestion de projet

SAP MM SD

Prévisions

Achats

DMAIC

Négociation commerciale

S&OP Sales & Operation Planning

Emballage

Procurement process improvement